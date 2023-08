Kris Meeke é o primeiro líder do Rali da Madeira

Piloto da Hyundai Portugal bateu Simone Campedelli e Armindo Araújo por centésimas na especial do Funchal

O britânico Kris Meeke, navegado por Brian Hoy, e com o Hyundai i20 da equipa portuguesa, foi o mais rápido nos 2,18 km da especial citadina Cidade do Funchal, que hoje abriu o 64.º Rali Vinho da Madeira, depois de já se ter revelado o melhor no Shakedown.

Meeke fez a curta prova em 1m34,8s, deixando a 0,2 segundos o Skoda Fabia do italiano Simone Campedelli e a 0,7 segundos o melhor dos Skoda portugueses, o de Armindo Araújo e Luís Ramalho.

O quarto foi o local Miguel Nunes, também em Skoda, a 1,2 segundos, seguido de Ricardo Teodósio, o outro piloto da Hyundai Portugal, a 1,3s.

O Rali da Madeira terá mais seis especiais esta sexta-feira, terminando no sábado, após outras oito e totalizando 183,68 quilómetros cronometrados em pisos de asfalto.