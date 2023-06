Kris Meeke dominador no primeiro dia do Rali de Castelo Branco

Venceu todas as classificativas da primeira prova disputada em piso de asfalto.

O britânico Kris Meeke (Hyundai i20) dominou o primeiro dia do Rali de Castelo Branco, vencendo todas as classificativas da primeira prova disputada em piso de asfalto no Campeonato de Portugal de Ralis de 2023.

O experiente piloto irlandês, vencedor de cinco ralis do WRC (Mundial de ralis), entre os quais o Rali de Portugal em 2016, compete com as cores da Hyundai Portugal, e nesta quinta prova do campeonato tem-se imposto a toda a concorrência.

Venceu as duas primeiras especiais de classificação - Santo André das Tojeiras (9,98 km) e Vila Velha de Ródão (9,74 km) -, que lhe permitiram chegar à dupla passagem pela superespecial em Castelo Branco (2,49 km) com 6,5 segundos de vantagem sobre o heptacampeão nacional, Armindo Araújo (Skoda Fabia).

Meeke voltou a ser o mais rápido e fechou o dia com 8,4 segundos de vantagem sobre o companheiro de equipa na Hyundai Portugal, Ricardo Teodósio, seguido de Bernardo Sousa (Citroën C3) com mais 12,8 segundos, Armindo Araújo, a 16,1 segundos, com José Pedro Fontes (Citroën C3) a 19,6 segundos do irlandês, a fechar o "top 5".

Já Miguel Correia (Skoda Fabia Rally 2), que chegou a Castelo Branco na liderança do campeonato, terminou o dia no sexto lugar da geral, a mais de meio minuto de Kris Meeke.

O Rali de Castelo Branco termina no sábado, com mais oito classificativas para serem cumpridas pelos pilotos, com uma dupla passagem matinal pelo troço de Sarzedas (9,21 km), e uma pelo de Santo André das Tojeiras.

Na secção da tarde, a prova encerra com dupla passagem pelas especiais de Sobral do Campo (11,94 km) e São Vicente da Beira (9,14 km), antes da "power stage" de Castelo Branco, com uma extensão de 6,56.