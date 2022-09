Karting: Rodrigo Seabra é o melhor rookie do campeonato alemão

Maiato ergueu o troféu de melhor estreante na categoria de OK Júnior em grande, com uma vitória na primeira final da última prova do Campeonato Alemão DKM.

O português Rodrigo Seabra arrecadou este domingo a distinção de melhor rookie em OK Júnior do Campeonato Alemão de Karting DKM, que terminou no traçado internacional de Wackersdorf.

Mesmo com o troféu já matematicamente garantido, o jovem maiato de 11 anos (faz 12 a 22 de dezembro), o mais novo da referida categoria, brilhou ao largar da pole position e ganhar a primeira final da quinta e última prova da competição, fazendo soar "A Portuguesa" na Alemanha.

Contas feitas, Seabra terminou o campeonato com um quinto lugar à geral, que junta a um quarto obtido no outro campeonato alemão em que participou, o da ADAC Kart Masters, também composto por cinco etapas. No início da época, o piloto apoiado pela Remax Portugal entrara em quatro corridas no Super Karting USA, nos Estados Unidos, registando um top 10.

Recorde-se que Rodrigo Seabra está entre os 12 portugueses que vão representar Portugal nos FIA Motorsport Games (os Jogos Olímpicos dos Desportos Motorizados), no final de outubro, em França, seguindo-se a ida aos SKUSA SuperNationals, em Las Vegas, em novembro.