Karting: Rodrigo Seabra é o melhor jovem na Alemanha

Piloto maiato subiu ao pódio numa das corridas de Wackersdorf do campeonato alemão, o ADAC Kart Masters

Rodrigo Seabra, jovem maiato de 11 anos que faz carreira no karting internacional, foi quinto e terceiro, respetivamente, nas duas corridas de Wackersdorf do campeonato alemão, o ADAC Kart Masters, subindo ao quarto lugar da classificação geral e sendo o líder entre os "rookies" (jovens) da categoria OK Júnior, destinada a pilotos entre os 12 e os 16 anos de idade.

Seabra, que não conhecia a pista e chegou de madrugada, impressionou pela recuperação ao partir para a primeira corrida da 18.ª posição.

"Tinha adversários fortes e mais velhos. Estive sempre muito concentrado e a equipa ajudou-me a tirar o melhor partido da corrida em tão pouco tempo", disse Rodrigo Seabra, que é ainda sétimo e o melhor "rookie" no OK Júnior de outra competição alemã, o DKM.

No ADAC terá a próxima prova no último fim de semana de maio, em Ampfing, estando ainda a competir no campeonato norte-americano de karting. Tudo isto com 11 anos!