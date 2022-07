Jovem talento Rodrigo Seabra está de regresso aos pódios

Piloto foi terceiro na primeira de duas corridas na terceira prova do campeonato OK Júnior alemão, mantendo o quarto lugar à geral, mas reforçando o estatuto de melhor rookie.

O maiato Rodrigo Seabra, que tem feito carreira no karting internacional, arrecadou mais um pódio no fim de semana, sendo terceiro e quarto nas duas corridas da terceira prova do campeonato OK Júnior alemão (11 a 15 anos), o ADAC Kart Masters. O piloto é quarto da classificação geral, reforçando o estatuto de melhor rookie.

Em Oschersleben, numa pista que não conhecia, o jovem de 11 anos esteve sempre entre os três primeiros lugares nos treinos livres, fazendo, nos cronometrados, o segundo posto, a 0,084s da pole position. No entanto, uma penalização (por pisar linha branca à saída do parque fechado) fê-lo largar de quinto.

Segundo e quinto nos heats de corrida, Seabra garantiu a saída em quarto para a primeira corrida, na qual arrecadou o pódio, que quase repetia na seguinte - rodou em segundo até às últimas três voltas.

"Estou cansado, mas muito orgulhoso do meu resultado, pena não ter feito a pole position... era possível", comentou Rodrigo Seabra, depois de um fim de semana repleto.

Acabado de assinar um contrato com uma rede imobiliária para os próximos 10 anos, o talento compete em outra frente, no DKM Deutsche Kart Meisterschaft, em Ampfing, também na Alemanha, entre os dias 15 e 17.