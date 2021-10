Josep Garcia vence Enduro GP de Portugal e aproxima-se da liderança

95.ª edição da prova termina no sábado, em Piemonte, Itália

Redação com Lusa

O espanhol Josep Garcia (KTM) venceu hoje o Enduro GP de Portugal, quinta prova do Mundial da especialidade, disputada em Santiago do Cacém.

O piloto da KTM venceu os dois dias de prova, terminando esta segunda jornada com o tempo de 51.42,52 minutos, deixando o britânico Brad Freedman (Beta) em segundo, a 2,76 segundos.

O também britânico Nathan Watson (Honda) foi terceiro, já a 33,33 segundos do vencedor.

O primeiro dia foi dominado por Josep Garcia, que triunfou em oito das dez especiais do percurso arenoso desenhado nos arredores de Santiago do Cacém, terminando com uma vantagem de 54 segundos para Freeman.

Neste domingo, o piloto espanhol de 24 anos teve mais oposição por parte do piloto da Honda. Ambos repartiram o triunfo em oito das nove especiais, com Garcia a levar a melhor na que encerrou o dia, vencendo com menos de três segundos de vantagem.

Desta forma, Josep Garcia chega à última prova, em França, com 164 pontos, a 16 de Freeman, que lidera a classificação.

O português Luís Oliveira (Yamaha), único português presente na competição principal, desistiu em ambos os dias.