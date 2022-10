José Pedro Fontes vence Rali Vidreiro e assegura segundo lugar do campeonato

Redação com Lusa

O já campeão Armindo Araújo (Skoda Fabia) perdeu o triunfo por penalização.

José Pedro Fonte e Inês Ponte (Citroën C3) venceram este sábado o Rali Vidreiro, na Marinha Grande, oitava e última prova do Campeonato de Portugal, em que o já campeão Armindo Araújo (Skoda Fabia) perdeu o triunfo por penalização.

O piloto de Santo Tirso, que já tinha assegurado antecipadamente a conquista do campeonato, foi penalizado em quatro minutos no final da etapa de sexta-feira, devido a um erro num controlo horário.

Armindo Araújo e Luís Ramalho concluíram a prova na oitava posição, a 3.57,2 minutos do vencedor.

"Chegámos aqui já com o título e queríamos fazer a festa final com uma vitória. Após a penalização que nos foi aplicada, da qual discordámos e reclamámos, não baixámos os braços e mesmo partido de uma posição menos favorável conseguimos ser mais rápidos que todos os nossos adversários. A nossa exposição dos factos não foi acedida e, por isso, não aparecemos no topo da classificação geral. Para nós, este resultado tem claramente o sabor de uma vitória", disse Armindo Araújo.

Armindo Araújo terminou o campeonato com 159 pontos, mais 25 do que José Pedro Fontes.

Na Marinha Grande, Bruno Magalhães (Hyundai i20) foi o segundo classificado, a 7,1 segundos do vencedor, com Miguel Correia (Skoda Fábia) em terceiro, a 48,1 segundos de Fontes.

O piloto bracarense fechou o campeonato na terceira posição, com 133 pontos.