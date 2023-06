José Carlos Pires e Francisco Abreu vencem no Jarama Classic

Redação com Lusa

A dupla José Carlos Pires e Francisco Abreu (BMW) venceu as duas corridas deste domingo do Jarama Classic, do ibérico Supercars Endurance e Campeonato de Portugal de Velocidade, em Espanha.

Nuno Pires e Elias Niskanen (Mercedes) terminaram em segundo, o que lhes garante a manutenção da liderança do campeonato, ficando no degrau mais baixo do pódio Andrius Zemaitis e Alejandro Geppert (McLaren).

Fernando Soares e Álvaro Ramos (Aston Martin) impuseram-se na divisão GTX, ao passo que Héctor Hernández e Borja Hormigos (BMW) foram os mais fortes nos Turismos.

A próxima ronda, a terceira do Campeonato de Portugal de velocidade, decorre de 14 a 16 de julho, em Vila Real.