Jonathan Rea sagra-se campeão mundial de Superbike no Estoril

Britânico terminou a primeira corrida da última prova na quarta posição.

O britânico Jonathan Rea, em Kawasaki, sagrou-se este sábado campeão mundial de Superbike, ao terminar na quarta posição a primeira corrida da última prova do campeonato do Mundo, que decorre este fim de semana no circuito do Estoril.

O piloto da Kawasaki confirmou o favoritismo sobre Scott Redding, da Ducati, e, com este resultado e 353 pontos no campeonato, conquista o sexto título consecutivo na categoria, algo inédito na história da modalidade.

Na primeira corrida do fim de semana no circuito do Estoril, a estrela até foi o turco Toprak Razgatlioglu, da Yamaha, que, depois de ter garantido a primeira "pole" da carreira, venceu também a corrida, mas o destaque vai para Rea, que, tendo arrancado da 15.ª posição, após ter caído na sessão de qualificação, chegou a rodar no segundo posto e terminou na quarta posição.

O circuito do Estoril recebe pela terceira vez o Mundial de Superbike, depois de 1988 e 1993, naquela que é a última prova do campeonato, que decorre à porta fechada, sem público nas bancadas, devido à pandemia de covid-19.