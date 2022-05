Jonathan Rea na pole position para corrida um das Superbikes no Estoril

Sob condições climatéricas difíceis, Rea penetrou o nevoeiro e fixou o melhor tempo da sessão (1.35,346 minutos). Dinis Borges e Tomás Alonso ficaram abaixo do top-10

O piloto britânico Jonathan Rea (Kawasaki) conquistou, este sábado, a pole position para a primeira corrida da terceira ronda do mundial de SuperBikes, etapa que decorre este fim de semana no Autódromo do Estoril.

Depois de Aragão (Espanha) e Assen (Holanda), o mundial de Superbikes viajou até ao Autódromo do Estoril, com Jonathan Rea, segundo do campeonato, a conquistar a primeira pole do ano.

Num dia em que as condições climatéricas estiveram difíceis, Rea conseguiu 'furar' o nevoeiro e fixar o melhor tempo da sessão em 1.35,346 minutos, conquistando assim um novo recorde da pista por mais de meio segundo, numa pista que traz boas memórias ao piloto da Kawasaki, que festejou aqui o campeonato do mundo em 2020.

Ao lado do hexacampeão mundial vai estar o turco Toprak Razgatlioglu (Yamaha), terceiro no campeonato, que ficou a 0,091 segundos da melhor volta, enquanto o atual líder do mundial, Alvaro Bautista (Ducati), não conseguiu melhor do que 1.35,963, fazendo assim o terceiro melhor tempo da sessão de Superpole.

A corrida 1 da categoria 'rainha' das Superbikes disputa-se a partir das 14 horas deste sábaod.

Na categoria SuperSport, 'pole position' para o campeão do mundo Dominique Aegerter (Ten Kate Racing Yamaha). O suíço conseguiu um novo recorde da pista nas duas últimas voltas (1.39,046).

A 'pole' da SuperSport300 foi para o japonês Yuta Okaya (MTM Kawasaki), com 1.50,476 minutos, igualmente novo recorde da pista, numa categoria que tem este fim de semana como 'wildcards' os portugueses Dinis Borges e Tomás Alonso.

Dinis Borges (Rame Moto Racing) vai arrancar da 16.ª posição, tendo mostrado bom andamento a correr em casa. A melhor volta do português fixou-se nos 1.51,963.

Já Tomás Alonso, campeão nacional em título, continua com mais dificuldades em manter-se acima na tabela de tempos. Nesta sessão, o piloto da Quaresma Motos Racing rodou em 1.52,897 e, tal como Borges, também ele melhorou o seu melhor registo pessoal, conseguido na segunda sessão de treinos livres.

Desta forma, Tomás Alonso qualificou-se em 27.º para a corrida 1 da Supersport 300, que se realiza às 14h15 deste sábado.