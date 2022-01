Joaquim Rodrigues Jr. e o triunfo no Dakar"2022: "O Paulo Gonçalves esteve comigo"

Joaquim Rodrigues Jr. em ação no Dakar

Piloto luso, o nono a vencer na prova de todo-o-terreno, dividiu louros do suado triunfo com o antigo cunhado, que perdera a vida entre as dunas há dois anos

Vencedor da 3.ª etapa do Dakar"2022, o motard Joaquim Rodrigues confessou que sentiu, como que espiritualmente, a "ajuda" de Paulo "Speedy" Gonçalves durante a corrida, partilhando o sucesso com o ex-cunhado e piloto falecido, em 2020, em prova.

"Estou muito, muito feliz, fiz história. Hoje estava a sentir-me muito bem na moto, a pilotar rápido e até disse a mim mesmo 'o Paulo está aqui comigo'. Tive esse pensamento porque a navegação foi perfeita, pensei para mim 'ele está aqui comigo hoje'. Fomos nós os dois... eu e ele ganhámos", afirmou o piloto da Hero.

O motard, 40 anos, que se estreou a triunfar em etapas do Dakar, "numa etapa muito, muito boa", salientou o andamento que estabeleceu ao longo das dunas, a incólume prestação e elogiou as condições de preparação proporcionadas pela equipa.

"Fui capaz de imprimir um bom ritmo desde o começo. Felizmente não cometi erros e tive tudo no ponto certo. Estava simplesmente a tentar puxar ao máximo e a moto correspondeu. Ajudou-me bastante a conseguir esta vitória. A Hero fez um enorme esforço em 2021 para dar aos pilotos muitas provas para desenvolver a moto, de forma a dar-lhes algum deserto e tempo de competição. Ajudou imenso e temos agora a recompensa", completou Joaquim Rodrigues.

O motard português venceu, esta terça-feira, a terceira etapa da 44.ª edição do rali Dakar, em motas, com 255 quilómetros cronometrados em redor de Al Qaisumah, na Arábia Saudita, ao cabo de 2:34:41 horas. Rodrigues tornou-se o nono piloto luso a vencer uma etapa na célebre prova mundial de todo-o-terreno.