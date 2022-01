Joaquim Rodrigues Jr: "Devido às chuvas, as pistas quase não se viam"

Joaquim Rodrigues Jr. (Hero), que venceu a terceira etapa, em Al Qaisumah, teve a espinhosa missão de abrir a pista esta quarta-feira

Os pilotos portugueses na 44.ª edição do rali Dakar mostraram-se satisfeitos com as suas prestações na quarta etapa da prova mais emblemática de todo-o-terreno, em que Rui Gonçalves (Sherco) foi terceiro classificado nas motas.

Este foi o melhor resultado para o piloto de Vidago (Vila Real) na prova, nesta que é a sua segunda participação.

Por sua vez, Joaquim Rodrigues Jr. (Hero), que venceu a terceira etapa, em Al Qaisumah, teve a espinhosa missão de abrir a pista, cedendo quase 30 minutos para os primeiros, sendo 35.º.

"Depois da minha vitória, tive de abrir a etapa de hoje, que, por coincidência, era a mais longa do rali e mais dura até agora em termos de navegação. Devido às chuvas, as pistas quase não se viam, o que tornou a navegação ainda difícil. Os outros pilotos apanharam-me e rodámos juntos até final. Ainda assim, o resultado é bom e estou contente por ter chegado ao fim", frisou o piloto natural de Barcelos, que caiu duas posições, para o 19.º lugar.