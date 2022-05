João Ferreira vence pela terceira vez seguida no Nacional de TT

Redação com Lusa

Piloto português terminou prova em 4:40.49 horas

João Ferreira (Mini) venceu hoje a Baja do Oeste, terceira prova do Campeonato Nacional de todo-o-terreno, disputada na região do Bombarral.

Esta foi a terceira vitória do piloto do Mini, que gastou 4:40.49 horas, deixando o segundo classificado, João Dias (Can-Am), a 1.39,5 minutos, com Tiago Reis (Toyota) em terceiro, a 2.43,2 minutos.

Esta foi a terceira vitória consecutiva de João Ferreira, que lhe permite fazer o pleno nas três provas já disputadas (Beja e Grândola antecederam a Baja do Oeste) e liderar destacado o campeonato.

No entanto, João Ferreira partiu para o segundo e decisivo setor seletivo na quarta posição, sendo o mais rápido nos cerca de 150 quilómetros disputados, resultado que lhe permitiu vencer a prova organizada pela Escuderia de Castelo Branco.

Nas motas, o mais rápido após os quase 400 quilómetros cronometrados foi o campeão nacional, António Maio (Yamaha), que bateu Martim Ventura (Yamaha) por 7.44,3 minutos, com Micael Simão (GasGas) em terceiro, a 10.22,9 minutos.

A próxima ronda é já de 27 a 29 de maio, com a Baja Loulé, no Algarve.