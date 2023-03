João Ferreira termina Abu Dhabi Desert Challenge na 10ª posição

A próxima ronda do campeonato do mundo é o rali Sonora (no México, de 22 a 28 de abril).

O português João Ferreira (Yamaha) terminou na 10.ª posição entre os veículos ligeiros protótipos no Abu Dhabi Desert Challenge, a segunda prova do Mundial de todo-o-terreno.

O piloto natural de Leiria sofreu um problema na suspensão do seu SSV Yamaha quando lutava pela vitória na quinta e última etapa, hoje disputada.

"Não foi a última etapa que desejávamos quando após uma duna caímos e acabámos por partir um triângulo inferior dianteiro. Fica a aprendizagem e a diversão de uma corrida fantástica, onde partilhei momentos muito bons com o [navegador] Filipe Palmeiro", disse o piloto de 23 anos.

Nesta categoria, a vitória coube ao norte-americano Seth Quintero (Red Bull).

Nos automóveis, o saudita Yazeed Al-Rahji (Toyota) venceu a prova, batendo o checo Martin Prokop (Ford) por 12.31 minutos. Quintero foi o terceiro [os SSV competem integrados na categoria dos automóveis], a 30.25 minutos.

No entanto, o francês Sébastien Loeb (BRX) foi 34.º e penúltimo, devido a uma penalização de 66 horas sofrida devido a uma avaria ainda na primeira etapa, mas reforçou a liderança no Mundial de todo-o-terreno, devido ao abandono do qatari Nasser Al-Attiyah (Toyota), na sequência de um acidente sofrido na terceira etapa.

Nas duas rodas, o francês Adrien van Beveren (Honda), pupilo do português Ruben Faria na equipa nipónica, venceu a prova, com 4.18 minutos de vantagem sobre o argentino Luciano Benavides (Husqvarna) e 5.13 sobre o australiano Toby Price (KTM).

O português Bruno Santos (Husqvarna) foi o 13.º classificado.

A próxima ronda do campeonato do mundo é o rali Sonora (no México, de 22 a 28 de abril).