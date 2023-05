Joana Gonçalves terceira na etapa portugesa do Europeu de enduro

Redação com Lusa

Prova decorreu em Santa Marta de Penaguião, Vila Real.

A portuguesa Joana Gonçalves foi terceira classificada entre as mulheres no segundo dia da etapa portuguesa do campeonato da Europa de enduro, que decorreu em Santa Marta de Penaguião, Vila Real.

A piloto de Pedras Salgadas, ao volante de uma Husqvarna, totalizou 1:06.12 horas, em prova ganha, novamente, pela norueguesa Vilde Marie Holt (GAS GAS), em 1:04.36.

No sábado, Joana Gonçalves tinha sido segunda na competição, que reúne somente quatro mulheres e não tem mais qualquer português nas restantes categorias.

Depois da estreia em Itália e da etapa portuguesa, o campeonato prossegue em Paikuse, Estónia, em 15-16 de julho, e termina em Kielce, Polónia, em 16-17 de setembro.