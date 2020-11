"Joan Mir pode ganhar mais títulos a Marc Márquez, com certeza"

Antigo campeão mundial deixa muitos elogios a Joan Mir.

Kevin Schwantz, antigo campeão mundial de MotoGP pela Suzuki, em entrevista ao jornal Marca, elogiou Joan Mir e disse acreditar que o piloto tem possibilidades de vencer mais mundiais, mesmo com Marc Márquez na "jogada".

"Joan Mir mereceu este Mundial. Ninguém lho deu. Sim, podemos dizer, "onde estava Márquez?". Mas ele não estava perdido, estava a fazer o seu trabalho. Não esteve lá porque se lesionou. Não há nada mais a dizer. Nada que tenha vindo de fora, nada que lhe possa tirar mérito, nada obscuro por trás. Joan Mir ganhou este Mundial. Pode dizer: "Ganhei este Mundial e estavam todos lá". Também Marc Márquez, porque estava lá no início. Depois esteve fora no resto das corridas, mas estava no início da temporada", começou por dizer, antes de concluir:

"Joan Mir pode ganhar mais Mundiais [a Marc Márquez], com certeza. Tem 23 anos e com a maturidade que mostrou, a velocidade, a consistência durante toda a temporada... Cometeu um erro no início, mas todos cometeram erros este ano. A alguns custam mais pontos do que a outros. É assim que este jogo é. Tinha de estar lá até ao fim e foi isso que Joan fez".