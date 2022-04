Joan Mir e o GP de Portugal: "Em condições normais, não consigo ser tão rápido..."

Piloto espanhol espera "corrida difícil" apesar de partir em segundo.

O piloto espanhol Joan Mir (Suzuki) disse esperar "uma corrida difícil" no Grande Prémio de Portugal de MotoGP, que se disputa domingo no Autódromo Internacional do Algarve (AIA) e no qual parte da segunda posição da grelha.

O piloto que foi campeão mundial de MotoGP em 2020 mostrou-se "muito satisfeito" com o resultado conseguido na qualificação de hoje, onde foi o segundo mais rápido, mas diz saber que o espera "uma corrida difícil".

"Em condições normais, não consigo ser tão rápido. Mas, em condições extraordinárias, como vimos aqui, consigo dar um bocadinho mais. Estou realmente contente, a sensação tem sido de melhoria, temos dado passos em frente e não andamos para trás. Espero ser rápido amanhã [domingo], pois vai ser uma corrida dura", disse.

O piloto espanhol da Suzuki explicou que "a estratégia foi estar sempre em pista", pois o asfalto do AIA "estava a melhorar" com o passar dos minutos e, "se parasse, era um desperdício de tempo que iria fazer falta na parte final" da sessão.

Joan Mir defende que fez "um bom início de campeonato" mas reconhece que lhe "faltava algo".

"Em Austin [na prova anterior] percebi o que precisava e fiz uma boa corrida. Sabia que nas pistas que me fossem mais favoráveis conseguiria ser rápido mas é importante mantermo-nos constantes", disse.

O piloto espanhol antevê uma "corrida rápida", sobretudo numa pista como a algarvia, em que se forma sempre "uma espécie de comboio".

Por isso, avisa que "é importante uma boa colocação na primeira curva" e que "poupar pneus será muito importante" para conseguir um bom resultado.