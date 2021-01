Joan Barreda vence pela terceira vez mas Price é o novo líder das motas

Redação com Lusa

O piloto espanhol venceu a sexta das 12 etapas do rali Dakar.

Joan Barreda Bort (Honda) venceu esta sexta-feira a sexta de 12 etapas da 43.ª edição do rali Dakar de todo-o-terreno, na categoria reservada às motas, na prova disputada na Arábia Saudita.

Barreda, piloto da equipa Honda gerida pelo português Ruben Faria, deixou o segundo classificado, o piloto do Botswana Ross Branch (Yamaha) no segundo lugar, a 13 segundos, e o australiano Daniel Sanders (KTM) em terceiro, a 53 segundos.

Esta foi a terceira vitória na edição deste ano da prova, que tem no australiano Toby Price (KTM) o novo líder da competição das duas rodas.

Price foi sétimo, a 3.54 minutos do vencedor e imediatamente à frente do português Joaquim Rodrigues Jr. (Hero), que concluiu a tirada de 655 quilómetros (485 deles cronometrados) que ligou Al Qaisumah a Ha'il em oitavo, a 4.35 minutos do vencedor.

O luso-germânico Sebastian Bühler (Hero) foi 21.º, a 20.34 minutos, enquanto Rui Gonçalves (Sherco), foi 36.º.

Nota ainda para o luso-francês Alexandre Bispo (KTM), que tem vindo a acompanhar a espanhol Sara Jugla (KTM). Os dois pilotos não conseguiram chegar ao início da especial de hoje a tempo de partir pelo que passarão a integrar o Dakar Experience, sem contar para a classificação geral.

Essa é liderada por Toby Price, com 2.16 minutos de vantagem sobre o argentino Kevin Benavides (Honda), anterior líder que hoje perdeu quase dez minutos, terminando em 17.º.

O chileno Jose Ignacio Cornejo (Honda) é terceiro, a 2.57 minutos de Price.

Joaquim Rodrigues Jr. é, agora, 17.º, a 45.01 minutos do líder, com Bühler a manter o 21.º, a 1:26.45 horas do comandante, e "Wild Kid' Rui Gonçalves é 27.º nesta sua estreia, a 2:43.47 horas.

Sábado é dia de descanso na prova, com a competição a regressar domingo, com uma etapa de 737 quilómetros, entre Ha'il e Sakaka, 471 deles cronometrados.