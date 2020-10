JN: distanciamento não cumprido em Portimão e organização vai agir

Policiamento vai ser reforçado no Grande Prémio de Portugal de Fórmula 1 e quem desrespeitar as indicações pode mesmo ser expulso do Autódromo Internacional do Algarve.

O distanciamento imposto no Grande Prémio de Portugal não foi cumprido este sábado no Autódromo Internacional do Algarve, no dia em que Lewis Hamilton conquistou a "pole position".

Foi mesmo o administrador do Automóvel Internacional do Algarve, Paulo Pinheiro que confirmou ao JN que as duas das 11 bancadas o distanciamento não foi cumprido.

"O autódromo tem 11 bancadas e em nove correu tudo bem e nas outras duas mal", afirmou ao JN.

Paulo Pinheiro garantiu ainda que no domingo se verificará um grande reforço de policiamento e uma atitude mais rígida. "Quem não cumprir o que está assinalado nas bancadas e sair do seu lugar vai imediatamente para a rua", acrescentou.

