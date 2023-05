James Fulton, co-piloto de Craig Breen, no Rali de Portugal com Kris Meeke

Navegador escapou ileso do acidente que vitimou o compatriota

O irlandês James Fulton, que era navegador do malogrado Craig Breen e o acompanhava no dia do fatídico acidente na preparação para o Rali da Croácia, vai regressar no Rali de Portugal, cumprindo o resto da época no Campeonato de Portugal de Ralis.

O co-piloto vai fazer dupla com Kris Meeke na prova lusa, também pontuável para o CPR, no qual o último acedeu representar a Hyundai Portugal para continuar o legado de Breen.

Meeke venceu recentemente a primeira prova do CPR em que participou, o Rali Terras D'Aboboreira, durante o qual foi navegado pelo norueguês Ola Floene, antigo parceiro de Andreas Mikkelsen.

"Foi um momento muito duro, mas sinto que, agora, estou pronto para voltar. Não foi uma decisão fácil, mas sei que era o que o Craig queria. Comecei este desafio com ele, a melhor maneira de o honrar é acabar o que começámos juntos", disse Fulton.