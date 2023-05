Ivo Lopes estreia-se com 16.º lugar no Mundial de Superbikes

Redação com Lusa

Ivo Lopes, que substitui o neerlandês Michael van der Mark, lesionado, na equipa oficial da BMW, cortou a meta a 46,947 segundos do vencedor, o espanhol Álvaro Bautista (Ducati).

Ivo Lopes (BMW) foi 16.º classificado na estreia no Mundial de Superbikes, o Campeonato do Mundo para motas derivadas de série, cuja primeira de duas corridas do fim de semana se disputou em Barcelona.

O turco Toprak Razgatlioglu (Yamaha) foi segundo, a 8,864 segundos do espanhol, com o britânico Jonathan Rea (Kawasaki) em terceiro, a 8,927 segundos.

A corrida acabou por ter de ser interrompida à quarta volta devido ao acidente do brasileiro Eric Granado (Honda). O piloto acabou por ser transportado ao hospital para exames, tendo-lhe sido diagnosticada uma concussão.

No domingo disputa-se a segunda corrida do fim de semana.