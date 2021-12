Irmão de Hamilton recorre às redes sociais e fala em "desgraça"

Em causa ainda o polémico GP de Abu Dhabi.

O Grande Prémio de Abu Dhabi teve um final polémico e terminou com a vitória de Max Verstappen, que ultrapassou Hamilton na derradeira volta e sagrou-se, pela primeira vez, campeão mundial de Fórmula 1. Nicolas, irmão do piloto britânico da Mercedes, recorreu às redes sociais para deixar críticas.

"A FIA quebrou as suas próprias regras, o que é uma desgraça para o nosso desporto. Seja como for, não obstante o sucedido, os Hamiltons foram humildes na derrota. O meu pai, o homem que nos criou, deu os parabéns ao Max e ao seu pai, Jos", escreveu.

"Provar que as pessoas estão erradas está no nosso ADN, é o que Lewis faz diariamente. Com total profissionalismo e decência na derrota, embora todos nós saibamos que ele se dececionou com o desporto ao qual tanto se dedicou", acrescentou, sem deixar de dar os parabéns a Max Verstappen "pela fantástica época que fez."

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Nicolas Hamilton (@nicolashamilton)

Recorde-se que os dois protestos apresentados pela escuderia Mercedes foram indeferidos pela Federação Internacional do Automóvel (FIA). Em causa estava uma situação de safety car, que durou da volta 53 à 57 (e penúltima) e que deixou Max Verstappen colado ao britânico Lewis Hamilton (Mercedes) à entrada para a derradeira volta da corrida, quando antes o britânico tinha 11 segundos de vantagem.