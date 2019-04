WTCR arranca com expectativas centradas em Tiago Monteiro: "Estou a 150 por cento"

Piloto português regressa ao WTCR após ano e meio lesionado.

A Taça do Mundo de Carros de Turismo (WTCR) arranca no próximo fim de semana, em Marraquexe, Marrocos, com os holofotes centrados no português Tiago Monteiro (Honda), que regressa após um ano e meio lesionado.

No segundo ano da competição, que substituiu o Mundial de Carros de Turismo (WTCC) em 2018, sem equipas de fábrica, mas com sete marcas presentes (Hyundai, Audi, Volkswagen, Honda, Cupra, Lynk & Co e Alfa Romeo), o leque de pilotos é um dos mais fortes dos campeonatos da Federação Internacional do Automóvel (FIA). São sete campeões do mundo, incluindo o italiano Gabriele Tarquini que, aos 57 anos, vai defender o título conquistado no ano passado, com um Hyundai i30.

Mas os suecos Thed Björk (Lynk & Co) e Johan Kristoffersson (Volkswagen Golf), o britânico Rob Huff (Volkswagen Golf), e três regressados, o francês Yvan Muller (Lynk & Co), o britânico Andy Priaulx (Lynk & Co) e o brasileiro Augusto Farfus (Hyundai i30), já sabem o que é festejar campeonatos do mundo.

A estes somam-se a experiência de pilotos como Tiago Monteiro, que regressa ao campeonato a tempo inteiro depois do acidente sofrido em 7 de setembro de 2017, em Barcelona, numa sessão de testes. O piloto portuense trocou de equipa, para a KCMG, mantendo-se aos comandos de um Honda Civic Type R, que desta vez conseguiu desenvolver durante o inverno.

"Fisicamente, estou a 150 por cento, e o carro é bastante equilibrado. O objetivo será lutar pelo título", garantiu o piloto de 42 anos à Lusa, em Barcelona, durante a apresentação do campeonato, a 27 de março.

A paragem prolongada deixa algumas reticências quanto aos resultados do piloto português que, quando sofreu o acidente, liderava o campeonato. "O pior foi mesmo ter perdido a oportunidade de lutar pelo título", frisou Tiago Monteiro.

Os Honda estiveram no topo das tabelas de tempos nos ensaios da semana passada, em Barcelona. Mas o plantel mete respeito, para além da rapidez reconhecida a alguns dos mais novos, como o húngaro Attila Tassi (o mais novo do campeonato), do francês Aurélien Panis (filho do antigo piloto de Fórmula 1 Olivier Panis) ou do também francês Yann Ehrlacher, sobrinho do antigo campeão Yvan Muller.

Portugal volta a integrar o campeonato, com o Circuito Internacional de Vila Real, de 5 a 7 de julho, sexta das dez rondas previstas.

No menu mantêm-se três corridas por fim de semana, uma ao sábado e duas ao domingo, com exceção do fim de semana da Malásia, em que as três corridas se disputam domingo, com pontos extra atribuídos aos cinco mais rápidos das duas sessões de qualificação. Outra novidade é um campeonato paralelo para a equipa de mecânicos que mais se destaque ao longo da época.

Calendário completo do WTCR 2019:

5-7 de abril: Marrocos (Marrakech)

26-28 de abril: Hungria (Hungaroring)

10-12 de maio: Eslováquia (Slovakia Ring)

17-19 de maio: Holanda (Zandvoort)

20-22 de junho: Alemanha (Nürburgring Nordscheleife)

5-7 de julho: Portugal (Vila Real)

13-15 de setembro: China (Ningbo)

25-27 de outubro: Japão (Suzuka)

14-17 de novembro: Macau (Circuito da Guia)

13-15 de dezembro: Malásia (Sepang)