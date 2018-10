Toyota vence em Fuji para o Mundial de Resistência e Félix da Costa é segundo em GT

António Félix da Costa foi o melhor dos portugueses, ao cruzar a meta na 12.ª posição, subindo ao pódio na classe GTE Pro, em que terminou no segundo lugar.

O japonês Kamui Kobayashi, o argentino José Maria López e o britânico Mike Conway, em Toyota, estrearam-se este domingo a vencer as 6 Horas de Fuji, no Japão, a contar para o Mundial de Resistência.

A equipa do carro número 7, que largou da oitava posição, cumpriu 230 voltas ao traçado japonês e deixou o outro Toyota, do espanhol Fernando Alonso, do japonês Kazui Nakajima e do francês Sébastien Buemi, a 11,440 segundos, após as seis horas de corrida.

O melhor dos não-híbridos foi o Rebellion do brasileiro Bruno Senna, do alemão Andre Lotterr e do suíço Neel Jani, na terceira posição, mas já a quatro voltas dos vencedores.

O piloto português da BMW, que fez equipa com o britânico Tom Blonqvist, ficou a apenas 12,186 segundos dos vencedores, a equipa do Porsche pilotado pelo dinamarquês Michael Christensen e o francês Kevin Estre.

Já Pedro Lamy, que partilhou o Aston Martin com o canadiano Paul dalla Lana e o austríaco Mathias Lauda, terminou na quarta posição entre os GTs amadores.

Com esta vitória do Toyota número 7, o Campeonato do Mundo de Resistência (WEC) está mais equilibrado. Fernando Alonso, Kazui Nakajima e Sébastien Buemi lideram, com 65 pontos, contra os 63 do brasileiro Gustavo Menezes, do suíço Mathias Beche e do francês Thomas Laurent.

Seguem-se as 6 Horas de Xangai, na China, a 18 de novembro.