Tiago Monteiro: desistência, despiste e prova para esquecer na China

Piloto português terminou sem pontos este domingo, na sétima prova do WTCR.

O português Tiago Monteiro (Honda Civic) terminou este domingo com um despiste a sétima prova da Taça do Mundo de Carros de Turismo (WTCR), em Ningbo, na China, depois de já ter desistido na primeira jornada do dia.

Nessa primeira corrida, o português foi colocado fora de prova logo na primeira volta, tocado por um adversário, que o levou a embater no VW Golf de Benjamin Leuchter. O alemão terminou no muro, enquanto o português saiu para a escapatória.

Os toques obrigaram o portuense a regressar às boxes, pois "foi necessário reparar os danos e retirar detritos do Honda Civic e confirmar se não havia danos na suspensão", segundo revelou fonte oficial da Honda.

Na segunda corrida do dia, terceira do fim de semana, o resultado foi ainda pior. À quinta volta, na última curva antes da reta da meta do circuito chinês, Tiago Monteiro recebeu um toque na traseira esquerda do seu Honda do marroquino Mahdi Bennani, embatendo violentamente no muro de proteção das boxes.

O piloto luso ainda se dirigiu, pelo próprio pé, e a conselho médico, à enfermaria do circuito para realizar exames, mas não foram detetadas consequências físicas.

O húngaro Norbert Michelisz (Hyundai i30) venceu a primeira corrida do dia, com o francês Yvan Müller (Lynk & Co) a dar a segunda vitória do fim de semana à marca chinesa, que tem a sua fábrica a 10 quilómetros do circuito de Ningbo.

Com estes resultados, Michelisz assumiu a liderança do campeonato, com 247 pontos após sete provas disputadas, com o argentino Esteban Guerrieri (Honda Civic) a baixar a segundo, com 231 pontos e Yvan Müller em terceiro, com 230.

Tiago Monteiro baixou duas posições, para o 19.º lugar, com 58 pontos.

A próxima ronda, a oitava do campeonato, disputa-se de 25 a 27 de outubro, no circuito de Suzuka, no Japão.