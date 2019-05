Thierry Neuville está a 100% e é o mais rápido no shakedown do Rali de Portugal

Thierry Neuville foi o mais rápido no shakedown do Rali de Portugal

Está na estrada a 53.ª edição da mítica prova portuguesa.

O piloto Thierry Neuville (Hyundai i20) foi o mais rápido no shakedown do Rali de Portugal, que arranca esta quinta-feira e é a sétima prova do Mundial de ralis (WRC).

Em Paredes, num troço de 4,6 quilómetros, o belga, que sofrera um aparatoso acidente no Rali do Chile, foi o mais rápido com o registo de 3m02,1s, à frente do finlandês Teemu Suninen (Ford Fiesta) e do estónio Ott Tanak (Toyota Yaris). Tratou-se de um ensaio bem rápido com 11 pilotos separados por apenas 2,4s.

Neuville é terceiro no mundial de pilotos com 110 pontos, atrás de Sébastien Ogier (Citroën C3, 122) e Tanak (112).

Ainda esta quinta-feira realiza-se a cerimónia de partida da prova portuguesa, às 18h00, na Porta Férrea da Alta Universitária de Coimbra - antes há uma fotografia de família dos pilotos do WRC na Biblioteca Joanina, mandada construir no século XVIII.

A competição propriamente dita arranca esta sexta-feira, com as classificativas de Lousã, Góis e Arganil, naquele que é o regresso da Região Centro ao Rali de Portugal após 18 anos; e a superespecial de Lousada no final do dia.

Rali de Portugal - Programa de sexta-feira:

9h48: SS1 Lousã 1 (12,35 km)

10h32: SS2 Góis 1 (18,78 km)

11h20: SS3 Arganil 1 (14,62 km)

13h51: SS4 Lousã 2 (12,35 km)

14h35: SS5 Góis 2 (18,78 km)

15h23: SS6 Arganil 2 (14,62 km)

19h03: SSS7 Lousada (3,36 km)