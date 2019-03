Sébastien Ogier vence Rali do México e aproxima-se da liderança do Mundial

O piloto da Citroën somou a pontuação máxima (30 pontos), pois venceu também a power stage final.

O piloto francês Sébastien Ogier (Citroën C3) venceu, este domingo, o Rali do México, terceira prova do Mundial, ficando a apenas quatro pontos do líder do campeonato, o estónio Ott Tanak (Toyota Yaris), segundo colocado na prova.

O piloto da Citroën somou a pontuação máxima (30 pontos), pois venceu também a power stage final. Ogier, que liderou desde o primeiro dia, terminou com 3:37.08 horas, deixando Tanak a 30,2 segundos, enquanto o britânico Elfyn Evans (Ford Fiesta) fechou o pódio, a 49,9 segundos do francês.

O belga Thierry Neuville (Hyundai i20) não foi além da quarta posição, terminando a 1.27 minutos do piloto da Citroën, e baixou ao terceiro lugar do campeonato, precisamente, por troca com Ogier, que somou a quinta vitória no Rali do México, com três marcas diferentes (Volkswagen, Ford e Citroën).

"Tem sido um sítio especial para mim, mas este foi um fim de semana difícil. Sair daqui com o máximo de pontos é perfeito. No próximo rali vamos ter o mesmo objetivo: vencer e somar o máximo número de pontos", observou o piloto natural de Gap, que se sagrou campeão mundial em seis anos consecutivos, entre 2013 e 2018.

Com estes resultados, Tanak mantém a liderança do Mundial de ralis, com 65 pontos, mais quatro do que Ogier, que tem 61, enquanto Neuville é terceiro classificado, com 55.

No campeonato de construtores, a Toyota lidera, com 86 pontos, contra 78 da Citroën.

A quarta prova do Campeonato do Mundo é o Rali da Córsega, que se disputa entre 28 e 31 de março.