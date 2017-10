Sébastien Ogier ainda não tem equipa

Piloto francês da M-Sport (Ford) é cobiçado pela Citroën - pode reencontrar Loeb... - e há rumores do interesse da Hyundai. Atraso nas respostas levou-o a suspender, para já, qualquer proposta.

Sébastien Ogier está na frente no Mundial de Ralis (WRC) e empenhado no penta, mas depois de iniciar ontem, na Catalunha, a antepenúltima prova do campeonato tem outro desafio: resolver o futuro. No arranque do rali espanhol, o piloto do Ford Fiesta não escondeu algum desconsolo pelo facto de estar ainda por definir qual a máquina que conduzirá em 2018.

"Esperava poder tomar uma decisão agora, mas não está a ser fácil", disse ontem o francês. "Estamos todos dependentes dos grandes grupos de construtores, que não são rápidos a decidir, as conversações prolongam-se e por isso este pingue-pongue vai continuar mais lento do que o previsto", apontou o gaulês, cujo chefe de equipa, Malcolm Wilson, explicou a razão do adiamento das negociações por parte da M-Sport: "Queríamos resolver antes deste rali, mas há uma semana decidimos interromper tudo, pois ele pretendia concentrar-se na prova."

Sem saber se continuará na M-Sport, Ogier é cobiçado pela concorrência; para além de um interesse recente da Hyundai, é conhecido o apetite da Citroën em recuperá-lo, mesmo sabendo que em alguns ralis deverá ter o compatriota e antigo rival Sébastien Loeb. Retirado do WRC desde a conquista do nono título consecutivo, em 2012, Loeb pode aceitar a presença em seis ralis de 2018, a começar já em Monte Carlo.