Família quebra silêncio no aniversário de Schumacher: "Fazemos tudo o humanamente possível para o ajudar"

Para comemorar o aniversário do ex-piloto alemão, a família de Schumacher criou uma aplicação que presta homenagem à carreira do antigo campeão mundial

Michael Schumacher faz 50 anos, esta quinta-feira (dia 3), e para comemorar a data a sua família decidiu lançar uma aplicação que funciona como museu virtual e que mostra a exposição Michael Schumacher Private Collection, que se encontra no museu Motorworld, na cidade de Colónia, na Alemanha.

"Gostaríamos de agradecer de todo o coração pelo aniversário do Michael. Para lhe dar um presente a ele, a nós e também a todos os fãs, a Keep Fighting Foundation criou um museu virtual. A app oficial Michael Schumacher será lançada esta quinta-feira, para que todos juntos possamos celebrarv o sucesso do Michael. A app é mais um marco no nosso esforço para fazer jus a ele e aos fãs, comemorando as suas realizações", lê-se no comunicado divulgado esta quarta-feria.

"Michael pode orgulhar-se do que alcançou e nós também. Por isso, lembramos as suas conquistas através da exposição Michael Schumacher Private Collection em Colónia, através da publicação de memórias em redes sociais ou pela continuação do trabalho sem fins lucrativos pela Keep Fighting Foundation. Queremos, com isso, desviar o olhar para as suas vitórias e recordes", escreve a família do ex-piloto.



"Podem ter a certeza de que ele está em melhores mãos e fazemos tudo o humanamente possível para o ajudar. Por favor, tenham compreensão, entendam os desejos do Michael num tema tão sensível como a saúde e a privacidade. Muito obrigado pela vossa amizade e desejamos-vos um ano saudável e feliz 2019", assim termina o comunicado com a família Schumacher a dirigir-se diretamente aos fãs do antigo campeão mundial, que não é visto desde o acidente sofrido enquanto esquiava, em 2013. Depois de entrar em coma, o processo de recuperação foi sempre mantido na maior privacidade por vontade da família.