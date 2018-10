Rui Gonçalves convocado para Seleção de Enduro que vai aos ISDE'19

A prova realiza-se no Chile desde 1913 e é considerado uma espécie de Jogos Olímpicos da modalidade

Rui Gonçalves vai estrear-se na seleção portuguesa de enduro, que vai disputar os Seis Dias Internacionais da modalidade, no Chile.

Rui Gonçalves, juntamente com Diogo Ventura, Gonçalo Reis e Luís Oliveira, formam a equipa de seniores que foi apresentada pela Federação de Motociclismo de Portugal para enfrentar a prova que é considerada uma espécie de Jogos Olímpicos da modalidade e que se realiza desde 1913.

O piloto transmontano já defendeu as cores de Portugal no Motocrosse das Nações, nos Estados Unidos, depois de ter alinhado ao longo de 15 épocas no Mundial de motocrosse, no qual foi vice-campeão de MX2 em 2009.

"Temos três excelentes equipas com pilotos fantásticos em todas as frentes. O quarteto sénior tem no Rui Gonçalves o seu estreante, mas todos lhe reconhecemos o andamento e experiência e irá ter certamente toda a ajuda da parte dos seus restantes três colegas de equipa, pilotos que dispensam apresentações e onde estão os melhores de 2018 nas contas do campeonato", explicou o selecionador Pedro Mariano, em comunicado divulgado por aquele organismo.

Gonçalo Sobrosa, Rodrigo Belchior e Tomás Clemente compõem a equipa de juniores, enquanto a seleção feminina é composta por Bruna Antunes, Joana Gonçalves e Rita Vieira. A estas três formações junta-se ainda a equipa de clube (Team Portugal - FMP/IS3) composta por Fernando Sousa, Fernando Sousa Jr. e Ricardo Wilson.

"Nos juniores o Tomás Clemente esteve a tempo inteiro no campeonato do mundo com a Zanardo e os restantes dois estiveram em excelente plano no nosso campeonato e por isso faz todo o sentido estarmos com eles em mais uma participação nos ISDE, tal como as Senhoras, com uma equipa ainda mais forte com a chegada da Joana", sublinhou Pedro Mariano.

A prova deste ano, que tem 600 pilotos de 30 países inscritos, decorre em Viña Del Mar, no Chile, entre 12 e 17 de novembro.

Na edição transata, a equipa sénior foi quarta classificada e a das Senhoras foi considerada a revelação da prova.