Rali de Portugal teve um impacto económico recorde

A edição de 2018 do Rali de Portugal gerou 138,3 milhões de euros na economia nacional, sendo 72,9 milhões de despesa direta

O estudo do impacto do Rali de Portugal do ano passado na economia e turismo revelou dois números recorde e confirmou tratar-se do maior evento desportivo anual realizado no nosso país. O retorno total foi de 138,3 milhões, com metade desse valor a verificar-se em despesa direta assegurada por adeptos e equipas na região Norte: foram 72,9 milhões de euros, mais 1,7 milhões de euros face a 2017.



A relevância do Rali de Portugal para a economia desde 2007, ano em que a prova regressou ao mundial de ralis, já totaliza 1173 milhões de euros numa perspetiva agregada, contributo que nenhum outro evento desportivo ou turístico organizado anualmente em território nacional atinge.



Face ao volume e tipologia de gastos dos adeptos, com destaque para os setores da alimentação e bebidas, transportes internos e alojamento, é possível estimar que residentes e turistas com despesas afetas à prova do WRC proporcionaram ao Estado uma receita fiscal bruta superior a 20 milhões de euros (IVA e ISP), representando 28,7% de impostos face à despesa direta total.



De acordo com o estudo, efetuado pelo Centro Internacional de Investigação em Território e Turismo da Universidade do Algarve, registou-se cerca de um milhão de assistências. Isto é, um milhão de adeptos, nacionais e estrangeiros, geraram um importante fluxo turístico com índices de satisfação elevados: 8 em cada 10 adeptos classifica o destino como bom ou muito bom. E um em cada dois adeptos melhorou a imagem positiva que tinha da região após a visita motivada pelo rali. A estes, junta-se ainda o facto de 92,4% dos adeptos visitantes, independentemente da sua origem, expressarem a intenção de regresso às regiões cobertas pela prova nos próximos três anos.



Já o retorno económico da prova através dos Media - impacto indireto -, segundo o critério de valor monetário das notícias (AEV) proveniente da exposição nacional e internacional, projeta que o Rali de Portugal 2018 gerou 65,4 milhões de euros.

Esta valorização resulta da exposição da imagem do evento e da região nos vários canais de media internacionais, com destaque para as 1168 horas de exposição internacional televisiva em mercados como França, Finlândia, Bélgica, Polónia, Japão, Espanha, Suécia, Alemanha e ​​​​​​​República Checa, entre outros.