Rali volta a Arganil onde se pilotava de olhos fechados e crianças nasceram entre o cheiro de rissóis

São imensas as histórias das madrugadas de Arganil, que não estava no rali desde 2001. Desta vez, os troços de Lousã (12,35 km), Góis (18,78) e Arganil (14,44) terão passagens a iniciar às 9h48 e 13h51

A probabilidade de o Rali de Portugal estar garantido no Mundial pelo menos até 2022 - o contrato com o promotor só expira em 2020 - foi anunciada na autarquia de Coimbra, durante a assinatura do protocolo de apoio com os municípios de Coimbra, Arganil, Góis e Lousã, mais a Agência para o Desenvolvimento das Aldeias do Xisto. "Viemos para ficar, assim o queiram as câmaras e a entidade regional Turismo Centro de Portugal, tal o entusiasmo com que fomos recebidos e porque as autarquias fizeram um grande investimento, como a reabilitação de troços ou a colocação de rails. Terão um retorno quatro ou cinco vezes superior ao dinheiro aplicado", disse Carlos Barbosa.

A zona Centro deixou de integrar o itinerário desde 2001, ano de saída do Mundial (até 2007) e regressa substituindo as autarquias de Caminha, Viana do Castelo e Ponte de Lima. Na sexta-feira, dia 31, haverá dupla passagem pelas especiais da Lousã, Góis e Arganil. Este último troço é um dos mais míticos do rali. Nas décadas de 1970 e 1980, dizia-se que das noites de nevoeiro cerrado e entre ribanceiras sobressaia Walter Röhrl, piloto que fazia o troço de "olhos fechados". Mas as madrugadas em Arganil têm outras histórias, como as narradas por um dos gurus do jornalismo especializado, Martin Holmes, que lembra um público fervoroso, ao ponto de, entre o cheiro dos rissóis, lá terem ocorrido partos...

Makinen foi o último a vencer

Nenhum dos pilotos atuais correu em Arganil, mas dois dos quatro diretores de equipas do WRC já o fizeram. Malcom Wilson (M-Sport Ford) alinhou quatro vezes, entre 1981 e 1991, e Tommi Makinen, que comanda a Toyota, esteve em oito edições, tendo ganho a de 2001, na qual fez o melhor tempo em todos os três troços da zona. O Mitsubishi do finlandês só ganhou o rali no último troço, face a Carlos Sainz, e por oito segundos!