Piloto português morre na sequência de um acidente no Autódromo do Estoril

Sérgio Leitão faleceu este domingo na sequência de um despiste ocorrido no Autódromo do Estoril. O piloto, que participava na penúltima prova do Campeonato Nacional de Velocidade, em motociclismo, "ainda foi socorrido no local", mas acabaria por falecer no Hospital de Cascais, para onde fora evacuado.

COMUNICADO

"Em virtude de um acidente ocorrido hoje no Circuito do Estoril e que tragicamente resultou no falecimento do piloto Sérgio Leitão. Apesar de prontamente socorrido e evacuado para o Hospital de Cascais o piloto não resistiu aos ferimentos e faleceu já no hospital. Depois do acidente a organização da prova cancelou as restantes corridas agendadas para este dia de Domingo.

'Logo após o acidente foram accionados todos os meios habituais neste tipo de situações. A equipa de comissários e a equipa médica cumpriram com o seu trabalho e o piloto foi evacuado assim que as operações de estabilização terminaram. Infelizmente veio a falecer já no hospital e após uma reunião com todos os elementos do júri foi decidido cancelar o restante evento. comenta António Lima, presidente do Motor Clube do Estoril.

O Motor Clube do Estoril e a Direcção da Federação de Motociclismo de Portugal lamentam a infeliz ocorrência e endereçam as mais sentidas condolências aos familiares, equipa e amigos do piloto Sérgio Leitão"