Paulo Gonçalves vence etapa e lidera na Argentina

O motard Paulo Gonçalves, em Honda oficial, é o líder do Desafio Ruta 40, quarta e penúltima prova do campeonato do mundo de todo-o-terreno da Federação Internacional de Motociclismo (FIM).

O piloto português venceu a primeira etapa, entre San Miguel de Tucumán e Belén, com o tempo de 4:02.05 horas nos 286,51 quilómetros cronometrados, depois de no domingo ter sido o sexto mais rápido no prólogo.

"Foi uma primeira etapa muito difícil, com muita navegação, muitos rios e com muita pedra, ao jeito do trial. Andámos vários quilómetros fora de pistas, com alguns perigos. Foi uma etapa super completa", disse Paulo 'Speedy' Gonçalves, em declarações à agência Lusa.

O piloto de Esposende considera ter começado "bem este rali": "Agora tenho de continuar concentrado e dar o meu melhor."

O dia ficou marcado pela queda do argentino Kevin Benavides, companheiro de equipa do luso na Honda, forçado a abandonar por ordem médica no terceiro controlo de passagem (CP3), na sequência de um traumatismo craniano. "É de lamentar a queda do meu companheiro de equipa. Felizmente, foi apenas um susto. Uma pancada na cabeça fê-lo esquecer das coisas por alguns momentos", explicou Paulo Gonçalves, que tem agora 27 segundos de vantagem sobre o chileno Pablo Quintanilha, em Husqvarna.

O Desafio Ruta 40 da Argentina é a quarta prova do campeonato do mundo, de um total de cinco jornadas previstas. À partida para esta corrida, Kevin Benavides liderava a classificação geral, com 50 pontos, enquanto o português era sexto, com 27.