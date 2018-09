Paulo Gonçalves começa Desafio Inca com sétimo lugar na primeira etapa

O piloto português sentiu algumas dificuldades de navegação e perdeu algum tempo ainda nos primeiros quilómetros.

Paulo Gonçalves (Honda) começou esta sexta-feira com um sétimo lugar a participação no Desafio Inca, no Peru, na primeira especial.

O piloto português sentiu algumas dificuldades de navegação e perdeu algum tempo ainda nos primeiros quilómetros, na região de Ica.

"Começámos hoje este importante teste para o Dakar. Foi um dia 100% de dunas, com 350 quilómetros de especial, em duas voltas, com muitas dunas. Ao quilómetro 60, um way point (ponto de passagem obrigatória) que nos causou bastantes dificuldades. Perdemos bastante tempo a encontrá-lo, mas o objetivo é conhecer a área a pensar no próximo Dakar. Por isso, o balanço é positivo", explicou o piloto de Esposende.

Toby Price, em KTM, foi o mais rápido da tirada, com o tempo de 4:10.19 horas. Paulo Gonçalves gastou mais 4.30 minutos.

No sábado, disputa-se a segunda etapa, com partida e chegada no mesmo local, na região de Ica.

O Desafio Inca é uma prova pontuável para as Dakar Series, de preparação do rali Dakar, que decorre em janeiro, no Peru. Tem três etapas, num total de 900 quilómetros.