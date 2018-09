Jonathan Rea foi o mais rápido no warm up de Superbike em Portimão

Britânico Jonathan Rea (Kawasaki) foi este domingo o piloto mais rápido no warm up da 10.ª ronda do Campeonato do Mundo de Superbike.

O britânico Jonathan Rea (Kawasaki) foi este domingo o piloto mais rápido no warm up da 10.ª ronda do Campeonato do Mundo de Superbike, que decorre no Autódromo do Algarve, em Portimão.

Rea, tricampeão mundial em título e líder do Mundial de pilotos, vencedor da primeira corrida no sábado, cumpriu oito voltas ao circuito algarvio, na distância de 4.592 metros, realizando a sua melhor volta em 1.41,845 minutos, à média de 162 km/h, mas longe do tempo conseguido na segunda superpole, no sábado, quando rodou em 1.40,765.

O italiano Marco Melandri (Ducati) foi segundo, a 308 milésimos de segundo de Rea, e o terceiro melhor registo foi alcançado por Tom Sykes (Kawasaki), a 359.

O britânico Chaz Davies (Ducati) fez o quarto tempo no warm up, com mais 447 milésimos.

Jonathan Rea, que no sábado venceu a primeira corrida do Grande Prémio de Portugal de Superbike de motociclismo, somou a sexta vitória consecutiva no circuito algarvio, depois dos triunfos em 2014, fazendo o pleno ao vencer as duas corridas em 2015 e 2017, alcançando a sua 11.ª vitória da presente temporada em 19 provas disputadas.

O tricampeão mundial em título tem sido o piloto mais rápido nas sessões de treinos livres e de qualificação no autódromo do Algarve, mas foi incapaz de conquistar a pole position no sábado, a qual ficou entregue ao irlandês Eugene Laverty (Aprilia), que rodou em 1.40,705 minutos, tendo Rea partido do segundo lugar a grelha.

O Autódromo Internacional do Algarve (AIA) volta a ser palco de uma das rondas do campeonato do Mundo de Superbike, prova que engloba ainda as categorias de Supersport, Supersport 300 e Superstock 1000.

Com 19 corridas disputadas em 10 grandes prémios, o britânico Jonathan Rea (Kawasaky) lidera com 395 pontos, mais 104 do que o seu compatriota Chaz Diaz (Ducati), segundo classificado, seguido do holandês Michael Van Der Mark (Kawasaki), terceiro classificado, com 264 pontos.

A segunda corrida de Superbike do Grande Prémio de Portugal tem início marcado para as 15:15.