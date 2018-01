Ogier inicia Mundial de ralis com feito histórico em Monte Carlo

Francês Sébastien Ogier (Ford Fiesta) venceu o Rali de Monte Carlo pela sexta vez e tornou-se o primeiro a fazê-lo cinco vezes consecutivas.

O francês Sébastien Ogier (Ford Fiesta) venceu o Rali de Monte Carlo pela sexta vez e tornou-se o primeiro a fazê-lo cinco vezes consecutivas, iniciando da melhor forma a defesa do título de campeão do mundo. Em busca de um sexto título seguido, Ogier liderou a primeira prova do campeonato desde a classificativa inaugural, na quinta-feira à noite, para concluir com 58,3 segundos de vantagem sobre o estónio Ott Tänak, seu ex-colega na M-Sport, que se estreou pela Toyota.

No terceiro lugar, a 1.52 minutos, ficou outro Yaris, o do finlandês Jari-Matti Latvala, enquanto o belga Thierry Neuville, vice-campeão, não conseguiu melhor do que levar o Hyundai i20 ao quinto lugar, a quase cinco minutos do vencedor e atrás do britânico Kris Meeke (Citroën C3).

Neuville mostrou que talvez possa ser o piloto mais rápido do Mundial, conseguido cinco tempos 'scratch', nomeadamente dois no sábado e outros tantos hoje, mas o esforço permitiu-lhe apenas ficar no 'top-6', o objetivo que estabelecera para si depois de ter ficado preso num banco de neve que o atrasou irremediavelmente no primeiro dia.

Com o melhor tempo em quatro especiais, incluindo duas no segundo dia e a primeira de hoje, Ogier não é o piloto com o registo dominador de outros tempos, mas é seguramente regular e isso valeu-lhe para já a sexta vitória no principado do Mónaco, o que o deixou mais próximo do recorde de sete triunfos do compatriota Sébastien Loeb.

Após a primeira das 13 provas do calendário, Ogier lidera o campeonato do mundo com 26 pontos, mais oito do que Tanak e mais nove de que Latvala e Meeke, que hoje foi o mais rápido na 'power stage' e arrecadou os respetivos cinco pontos.

O Rali da Suécia, segunda etapa do Mundial, disputa-se entre 15 e 18 de fevereiro.