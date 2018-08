O legado que Fernando Alonso deixa na Fórmula 1

Fernando Alonso está entre os melhores pilotos da história da Fórmula 1.

Fernando Alonso anunciou esta terça-feira que iria abandonar a Fórmula 1, em 2019. Depois de 17 temporadas, com 32 vitórias, 97 lugares no pódio e um total de 22 pole positions, o piloto espanhol deixa um legado importante na categoria rainha do automobilismo e será sempre recordado como um dos pilotos mais completos da sua geração.

Aos 19 anos dava os primeiros passos na Fórmula 1, com a Minardi e desde o primeiro dia que Alonso não passou despercebido. Foram precisos dois anos e em 2003, com apenas 21 anos, assinou pela Renault, onde passou os melhores momentos da sua carreira desportiva, com dois títulos mundiais conquistados ao serviço da marca francesa entre 2003 e 2007.

Em 2008 optou por um novo desafio e juntou-se a Lewis Hamilton na McLaren. Um pouco na sombra do britânico, regressou à Renault passado um ano, em que ficou atrás do companheiro de equipa e do campeão dessa época Kimi Raikonen. De novo longe do nível alcançado inicialmente, decidiu em 2009 juntar-se Filipe Massa, na Ferrari, onde foi vice-campeão durante os anos de 2010, 2012 e 2013.

Desde 2015 novamente na McLaren, o espanhol afastou-se ainda mais dos primeiros lugares com apenas um ano dentro do top 10.