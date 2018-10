Mundial de Ralis: Sébastien Loeb com vitória espantosa

O nove vezes campeão mundial só fez três ralis este ano e acabou por superar o compatriota Ogier, novo líder do WRC, no Rali da Catalunha.

O francês Sébastien Loeb, com um Citroën C3 WRC, venceu o Rali da Catalunha, somando o 79.º triunfo no Mundial, mas o primeiro desde 2013, ano em que já tinha competido de forma esporádica. O francês terminou com 2,9 segundos de vantagem sobre o compatriota Sébastien Ogier (Ford Fiesta), novo líder do campeonato.

O nove vezes campeão mundial assumiu a liderança na penúltima especial, aproveitando um erro do finlandês Jari-Matti Latvala (Toyota Yaris) para chegar ao topo. Latvala, que comandava desde a véspera, bateu num rail de proteção e caiu para oitavo.

O estónio Ott Tanak (Toyota Yaris), que foi sexto, venceu a "power stage" e minimizou as perdas para o campeonato. Sébastien Ogier ganhou aí 0,9 segundos ao piloto da Citroën, insuficientes para arrebatar o triunfo, mas permitindo-lhe voltar a assumir a liderança do Mundial, com três pontos de vantagem sobre o belga Thierry Neuviile (Hyundai i20), vítima de um furo.

Loeb festejou o 79.º triunfo da sua carreira e 99.ª da Citroën - primeiro do ano para a marca - na sua terceira aparição da temporada e depois dos despistes no México (5.º) e na Alemanha (14.º).

"Foi uma batalha incrível. Vencer um rali cinco anos depois é espantoso, sobretudo numa prova destas, em que só se sabe quem ganha depois de cortar a meta", comentou Loeb, que ainda não tem programa para 2019, devido à saída da Peugeot do Mundial de ralicrosse.

Quanto a Ogier, ficou com um sabor agridoce porque, se voltou a assumir o comando do campeonato, perdeu a possibilidade de se distanciar ainda mais de Neuville, que foi quarto. "Foi uma batalha muito intensa, com condições difíceis. É sempre melhor ter mais pontos do que os adversários. Na Austrália vou abrir a estrada, mas é preciso pontuar", comentou Ogier.

O britânico Elfyn Evans (Ford Fiesta) fechou o pódio, superando Neuville na última especial, por apenas meio segundo.

O Mundial de Ralis terminará na Austrália, de 15 a 18 de novembro, com o pentacampeão Ogier a somar 204 pontos, mais três do que Neuville e 23 do que Tanak, este quase afastado do título: tem de vencer e esperar que os dois adversários não pontuem.