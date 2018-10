Mundial de ralis: Ogier vence em Gales e regressa ao segundo posto

O piloto francês havia caído para terceiro na última prova, na Turquia.

O francês Sébastien Ogier (Ford) venceu este domingo o rali da Grã-Bretanha, no País de Gales, e recuperou o segundo lugar no campeonato do mundo, perdido na prova anterior, na Turquia.

Esta foi a 44.ª vitória do piloto de Gap no Mundial, depois de este ano ter vencido em Monte Carlo, no México e na Córsega.

O piloto da M-Sport Ford concluiu a prova britânica, 11.ª e antepenúltima do calendário, com dez segundos de vantagem para o finlandês Jari-Matti Latvala, em Toyota. Esapekka Lappi (Toyota) fechou os lugares do pódio, a 35 segundos do vencedor.

O líder do campeonato, o belga Thierry Neuville (Hyundai) foi o quinto classificado, a 1m14s, enquanto o estónio Ott Tanak (Toyota) regressou este domingo à competição, sendo 19.º, marcando quatro pontos amealhados na power stage.

Este foi o quinto triunfo de Sébastien Ogier em Gales, o que faz dele o piloto mais vitorioso da prova britânica.

Este domingo ainda chegou a ser relegado para o segundo lugar por Latvala, mas recuperou a liderança na penúltima especial do dia.

Aos 25 pontos do triunfo deste domingo, Ogier somou ainda três na power stage, ascendendo, assim, ao segundo lugar do campeonato, com 182 pontos, a sete de Thierry Neuville. Tanak é, agora, o terceiro, com 167.

"Nas especiais da floresta sentimos algumas dificuldades contra os Toyota, mas nas últimas duas, em asfalto, recuperámos o andamento certo", explicou o vencedor.

O Mundial regressa a 25 de outubro, para o Rali de Espanha.