Mundial de Ralicrosse: aumenta de tom a contestação em Montalegre

Clube Automóvel de Vila Real (CAVR) solidarizou-se com a Câmara Municipal de Montalegre.

O Clube Automóvel de Vila Real (CAVR) solidarizou-se com a Câmara Municipal de Montalegre, que anunciou na quinta-feira a intenção de recorrer à justiça, para ser ressarcida da saída do Circuito Internacional do calendário mundial de ralicrosse. Em comunicado, o CAVR, entidade organizadora da prova, diz que foi "com surpresa e tristeza" que "tomou conhecimento da saída da prova de Montalegre do calendário do campeonato do mundo FIA de ralicrosse".

"Desde início que estivemos presentes com o município de Montalegre e, em conjunto, fizemos este evento crescer cada vez mais", indicou.

O CAVR lembrou que "foram muitos anos de esforço e dedicação a este evento", que teve "o ponto alto em 2014", com "a estreia de um campeonato desta envergadura em Montalegre", que "melhorou a cada edição e tem potencial para ser ainda melhor".

Por isso, é "com naturalidade" que o CAVR continua "ao lado do município de Montalegre, subscrevendo as palavras do seu presidente, Orlando Alves", que quinta-feira, em declarações à Lusa, considerou "absurda" a retirada da prova transmontana do calendário mundial e prometeu agir judicialmente contra a empresa promotora do campeonato, a IMG. "Montalegre, o norte do país e Portugal precisam que estes eventos se mantenham por cá", pois "permitem que o interior seja lembrado pelos melhores motivos e que ganhe um dinamismo que, sem este tipo de eventos, se vai desvanecendo", acrescenta o comunicado.

O CAVR promete, agora, aguardar "pacientemente" o "desenrolar dos acontecimentos", esperando "voltar a sorrir".

Já nas redes sociais, a página do Circuito Internacional, Montalegre RX, publicou um texto garantindo que a toalha não foi deitada ao chão: "Estamos empenhados, em primeiro lugar, em compreender a razão pela qual não estamos no calendário e, depois, negociar a resolução da situação, seja ela qual for".

"Temos contrato até 2023, por isso tudo faremos para que recebamos a prova até essa data, sempre com a qualidade que nos distingue e que muitas vezes é citada como exemplo. Daremos notícias em breve e esperamos mesmo que sejam as boas notícias que queremos dar", sublinham os responsáveis do circuito.

Na quinta-feira, foi divulgado o calendário de 2019 do Mundial de ralicrosse, sem a presença etapa portuguesa e com duas provas novas, em Abu Dhabi e na Bélgica.