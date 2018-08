MotoGP: Márquez bate as Ducati e garante pole position

São apenas duas milésimas que separam o primeiro e o segundo, na Qualificação de MotoGP.

Marc Márquez (Honda) conquistou este sábado a pole position, com um tempo de 1'23.241, batendo as duas Ducatis de Dovizioso (1'23.242) e Jorge Lorenzo (1'23.376), respetivamente, no Grande Prémio da Áustria.

O duelo entre Márquez e Dovizioso foi de tal forma intenso, que apenas duas milésimas separam os dois pilotos, que vão partir da primeira linha da grelha de partida.

Dani Pedrosa (Honda), com um tempo de 1'24.124, vai sair do 9.º lugar, enquanto os pilotos da Yamaha, Maverick Viñales (1'24.284) e Valentino Rossi (1'24.309) vão partir do 11.º e 14.º lugar, respetivamente.