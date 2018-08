Miguel Oliveira vai partir do segundo lugar no GP da Áustria

O rival do piloto português, Francesco Bagnaia, partirá da pole position.

Miguel Oliveira (KTM) vai partir este domingo do segundo lugar da grelha de partida, no Grande Prémio da Áustria, de Moto2, depois de ter terminado a Qualificação com um tempo de 1'29.719.

O piloto português sai atrás do piloto italiano Francesco Bagnaia (Kalex), que conquistou a pole position com 1'29.409, e atrás do francês Fabio Quartararo (Speed Up), com 1'29.930.

Miguel Oliveira está neste momento à frente do campeonato com 166 pontos, mas tem Bagnaia logo atrás com 164.