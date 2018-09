Miguel Oliveira quer "continuar sequência de resultados" em Aragão

Piloto português já venceu no GP de Aragão em Moto3, tendo no ano passado alcançado o pódio em Moto2.

Com o campeonato do mundo de Moto2 prestes a voar para a ronda asiática, Miguel Oliveira quer aproveitar a passagem pelo circuito espanhol de Aragão para recuperar terreno para a liderança do Mundial. Para isso, conta com a ajuda da informação recolhida nos testes realizados no circuito espanhol logo depois da prova adiada em Silverstone, no final do mês de agosto.

O piloto português chega a esta ronda espanhola com oito pontos de atraso para Francesco Bagnaia, mas com dois segundos lugares e uma vitória nas últimas três provas disputadas no campeonato. A esse capital de confiança soma o conhecimento do circuito, onde venceu em 2015, então em Moto3, e onde no ano passado, na estreia em Moto2 com a KTM, subiu ao pódio, com um terceiro lugar, enquanto Bagnaia não foi além do décimo.

"No ano passado conseguimos aqui um bom resultado, e já aqui ganhámos em Moto3. Por isso, espero poder continuar com esta sequência de resultados antes das rondas asiáticas", disse Oliveira.

O piloto da KTM atravessa a melhor fase da temporada, com três pódios consecutivos, apesar das más qualificações. Algo que espera ver melhorado já este fim de semana. "A semana passada foi muito intensa, com dois dias muito positivos de testes em Valência, antes de ter estado com os fãs na corrida portuguesa do Mundial de Superbikes. Acredito que o dia de testes aqui em Aragão e os dois dias em Valência nos ajudarão para a prova deste fim de semana. Espero que as temperaturas e a meteorologia sejam semelhantes", concluiu o piloto de Almada.

Os primeiros treinos serão amanhã, a partir das 9h55, e corrida de Moto2 em Aragão disputa-se às 11h20 do próximo domingo.