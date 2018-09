Miguel Oliveira explica 10.º lugar e garante: "A equipa tem uma boa estratégia"

O piloto português terminou os treinos livres do Grande Prémio de Aragão em 10.º.

Miguel Oliveira (KTM) terminou esta sexta-feira os treinos livres do Grande Prémio de Aragão de Moto2, no 10.º lugar, tendo obtido o seu melhor tempo durante a segunda sessão, com um tempo de 1.54,117 minutos, enquanto que na primeira conseguiu um tempo de 1.54,233.

O piloto português, que está em segundo lugar no campeonato, a oito pontos do italiano Francesco Bagnaia, justificou o desempenho relativamente distante dos mais velozes com base numa escolha errada de pneus, a fim de simular condições aproximadas às que encontrará na sessão de qualificação, mas observou que "a equipa tem uma boa estratégia" para a prova.

"Estamos a procurar obter um pouco mais de estabilidade na roda dianteira, no momento de inserir a moto em curva. Temos de fazer uma boa qualificação. Vamos melhorar a moto o máximo possível para amanhã [sábado]", afirmou Miguel Oliveira, citado pela sua assessoria de comunicação.

O alemão Marcel Schrotter (Kalex) foi o piloto mais rápido, com 1.53,570 minutos, seguido do italiano Francesco Bagnaia (Kalex), líder do Mundial da categoria intermédia, com oito pontos de vantagem sobre Miguel Oliveira, com o tempo de 1.53,754.

No sábado realiza-se a terceira sessão de treinos de Moto2, com início às 09h55, e, a partir das 14h05, a qualificação para a corrida do dia seguinte, que terá luz verde às 11h20 de domingo.