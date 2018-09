Miguel Oliveira espera "boa qualificação" após 11.º posto nos treinos em San Marino

O piloto português terminou a sessão desta sexta-feira no 11.º lugar.

O português Miguel Oliveira acredita que vai conseguir no sábado "um lugar nas primeiras linhas" da grelha de partida para o Grande Prémio de São Marino de Moto2, depois do "bom trabalho" realizado esta sexta-feira nos treinos livres.

O piloto português terminou a sessão desta sexta-feira no 11.º lugar e está otimista para a corrida de domingo (11h20), a contar para o Mundial de velocidade de motociclismo.

"O dia de hoje [sexta-feira, treinos livres] correu bastante bem. Tivemos oportunidade de testar coisas que já tínhamos experimentado em Aragão. Trabalhámos maioritariamente no ritmo de corrida", explicou o piloto da Red Bul KTM Ajo, que na sessão matinal foi o quinto mais rápido, a 0.510 segundos do líder do campeonato, Francesco Bagnaia, (Sky Racing Team VR46).

Contudo, na sessão da tarde, o piloto de Almada admitiu "algumas dificuldades com a configuração de qualificação" que experimentou na sua mota. Ainda assim, revelou que se sente "confortável com o ritmo de corrida" que conseguiu.

"Estou preparado para trabalhar amanhã [sábado] de manhã com os pneus usados, como acontecerá no final da corrida. Estou confiante que poderei fazer uma boa qualificação e conseguir um lugar nas primeiras linhas para fazer um bom início de corrida", concluiu Miguel Oliveira, que terminou a segunda sessão de treinos livres no circuito de Misano com o tempo de 1m38s425, a 0,662 segundos de Marcel Schrotter, o mais rápido do dia numa Kalex da Dynavolt Intact GP.

Em MotoGP, Andrea Dovizioso (Ducati) foi o mais rápido do dia, com o tempo de 1m32s198, 0,160 segundos mais rápido do que o seu companheiro de equipa, Jorge Lorenzo. Em Moto3, Jorge Martin (Honda Grasini) liderou a sessão de trabalho.

O GP de São Marino é a 12.ª prova da temporada, depois da anulação do Grande Prémio da Grã-Bretanha, em Silverstone.

No sábado disputa-se a terceira sessão de treinos livres de manhã e, à tarde, a qualificação para as corridas de domingo.

Em Moto2, Miguel Oliveira ocupa atualmente a segunda posição do campeonato, com 186 pontos, a três do líder, o italiano Francesco Bagnaia.