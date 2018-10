Premium Marc Márquez: 25 anos, cinco títulos de MotoGP e candidato a melhor de sempre

Pentacampeão de MotoGP aos 25 anos, com cinco títulos conquistados em seis épocas, Marc Márquez parece ter um desígnio na carreira.

Aos 25 anos e 246 dias, o espanhol Marc Márquez não é só o mais novo de sempre com cinco títulos na classe-rainha; é, também, o mais sério candidato a melhor piloto de sempre, ao ter já mais um título do que Valentino Rossi com a mesma idade e mais três do que o maior de sempre, Giacomo Agostini, estando na equipa dominadora das últimas décadas, a Honda.

O espanhol tem sido sempre o mais precoce. Fez a estreia no Mundial aos 15 anos, no Estoril, em 2008, enquanto o Doutor começou com 17 anos. Já Agostini só se estreou aos 22 e por isso somou apenas 27 corridas na categoria-rainha até aos 25 anos, vencendo nove (33%). Márquez, por sua vez, já leva 105 GP disputados, com 43 vitórias (41%). Nesse aspeto, Rossi foi quem mais se destacou, com 42 triunfos em 80 corridas. Ou seja, o italiano vencia, até aos 25 anos, mais de metade dos Grandes Prémios e nem sempre com a melhor mota. Pensava-se que iria bater os oito títulos de Giacomo Agostini na categoria principal mas, depois só conquistou mais dois em 14 temporadas. Penou com a Ducati e distraiu-se com Nicky Hayden, antes de apanhar alguns dos rivais mais duros da história do Mundial: Casey Stoner, Dani Pedrosa, Andrea Dovizioso, Jorge Lorenzo e... Marc Márquez.

"Vivo o presente. No próximo será como se não tivesse títulos e começasse do zero"

Lorenzo, que tem uma percentagem de 27% vitórias até aos 25 anos, será o osso mais duro de roer para Márquez no futuro, até porque terá armas iguais. Já Andrea Dovizioso deverá continuar a discutir algumas das vitórias e Maverick Viñales será uma incógnita com a Yamaha. Mas, a este ritmo, não será de estranhar que Márquez conquiste pelo menos três títulos nos próximos cinco anos. E Valentino Rossi ainda foi campeão aos 30...