Jorge Lorenzo poderá retirar-se no final da temporada

Jorge Lorenzo, cinco vezes campeão do mundo, poderá terminar a carreira no final da época

Demasiadas lesões e falta de entendimento com a mota levam o piloto espanhol a ponderar retirar-se no final da época.

Segundo o jornal italiano Gazzerra dello Sport, Jorge Lorenzo estará a pensar em retirar-se no final da temporada devido à quantidade de lesões que tem sofrido nos últimos 12 meses, com as quedas, e por continuar sem se sentir confortável com a Honda.

Neste momento, o piloto espanhol está sem correr, depois de ter sofrido uma dupla fratura na vértebra dorsal e só deverá regressar à compatição no Grande Prémio da República Checa, em Brno, em agosto.

No último ano, especialmente nos últimos 10 meses, Jorge Lorenzo tem sofrido lesões atrás de lesões. Fratura no tornozelo direito, em Aragão; fratura no pulso esquerdo na Tailândia, que o deixou três corridas de fora; rutura do escafoide esquerdo, que o deixou impossibilitado de participar nos testes de pré-temporada em janeiro e fevereiro; uma fratura na costela, no Catar; e, finalmente, as duas quedas de Barcelona e Assen, que fizeram com que o piloto espanhol estivesse, neste momento, a ver o Grande Prémio da Alemanha no sofá.

Todas estas lesões, juntamente com o facto de o cinco vezes campeão do mundo não conseguir entender-se com a Honda, estão, segundo a publicação italiana, a fazer com que Jorge Lorenzo considere retirar-se já no final da temporada.