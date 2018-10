Jari-Matti Latvala assume liderança do Rali da Catalunha

Finlandês assumiu a liderança do Rali da Catalunha, 12.ª prova do Mundial de ralis (WRC), após a segunda etapa.

O finlandês Jari-Matti Latvala (Toyota Yaris) assumiu a liderança do Rali da Catalunha, 12.ª prova do Mundial de ralis (WRC), após a segunda etapa, beneficiando de um furo do estónio Ott Tänak (Toyota Yaris). A jornada ficou marcada pelo cancelamento da primeira especial do dia, a oitava do rali, devido ao posicionamento incorreto do público, e pelo azar de Tänak, no 10.º troço cronometrado, quando um furo o atirou da liderança para o nono lugar.

Latvala terminou o dia com um tempo de 02:35.01,8 horas, com apenas 4,7 segundos de vantagem sobre o francês e pentacampeão Sébastien Ogier (Ford Fiesta).

O francês Sébastien Loeb (Citroën C3), sete vezes campeão do mundo, ocupa o terceiro lugar, a oito segundos do finlandês, enquanto o belga Thierry Neuville (Hyundai i20), que lidera o campeonato, segue no quinto posto, a 12,7, atrás do britânico Elfyn Evans (Ford Fiesta), quarto a 9,8.

Tänak, que segue no terceiro lugar do campeonato, a 21 pontos de Neuville, concluiu a etapa no oitavo posto, a mais de um minuto da liderança.

No domingo cumprem-se os 61 quilómetros das quatro últimas especiais, entre as quais a 'power stage', do penúltimo rali do campeonato, cuja liderança da classificação de pilotos está na posse de Neuville e 'presa' por sete pontos sobre Ogier.