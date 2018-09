Hyundai anuncia novo contrato com Thierry Neuville

Cumpridas nove das 13 etapas do Mundial, Neuville comanda com 172 pontos, mais 23 do que o francês pentacampeão do Mundo Sebastien Ogier

Thierry Neuville, líder do campeonato do Mundo de ralis, prolongou o contrato com a Hyundai por três anos, até à época de 2021.

"Estamos muito satisfeitos em ampliar a nossa relação com o Thierry e o copiloto Nicolas (Gilsoul) por mais três temporadas", disse Michel Nandan, o responsável da Hyundai em relação à sua principal dupla no campeonato.

Vice-campeão do Mundo em 2013, 2016 e 2017, o piloto belga juntou-se à Hyundai no final de 2013, depois de dirigir um DS3 Citroen em 2012 e um Ford Fiesta RS em 2013, estreando-se a vencer no WRC na Alemanha em 2014, precisamente o primeiro triunfo da Hyundai.

"Nos últimos cinco anos, ambos desempenharam um papel crucial na implementação do programa Hyundai Motorsport WRC, ajudando-nos a atingir muitas metas importantes desde a nossa primeira vitória", acrescentou Nandan sobre o piloto que soma nove triunfos e 24 pódios no WRC.

Cumpridas nove das 13 etapas do Mundial, Neuville comanda com 172 pontos, mais 23 do que o francês pentacampeão do Mundo Sebastien Ogier, e 36 do que o estónio Ott Tanak.

A Hyundai encabeça a classificação por equipas com 254 pontos, mais 13 do que a Toyota Racing e 30 do que a M-Sport Ford WRT.

"Enquanto caminhamos para um desfecho emotivo da época, é importante que estejamos já a preparar 2019 e além", concluiu.